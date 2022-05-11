С военными обсуждаются условия для использования прибрежной полосы, ведь некоторые пляжи заминированы.

Николаевская область активно готовится к курортному сезону несмотря на военное положение.

Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время информационного телемарафона.

"Курортный сезон будет. Будет зависеть от того, если на середину июня будет уменьшение обстрелов, или боевая линия изменится, то тогда он будет шире. Если нет, то он будет в укороченном формате", - сказал он.

По словам Кима, сейчас с военными обсуждаются условия для использования прибрежной полосы, ведь некоторые пляжи заминированы.

"Мы готовимся, однозначно будут работать базы, в которых есть внутренние бассейны, аквапарки и прочее. Но мы отрабатываем вопрос использования моря или прибрежной полосы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Ким заявлял, что курортный сезон на Николаевщине в 2022 году откроют несмотря на военные действия. В области есть достаточное количество туристических баз, которые находятся в безопасном для посетителей месте.

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