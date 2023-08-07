Пока Вадим Денисенко предлагает продлить запрет на выезд мужчин из Украины и после полномасштабной войны, его совершеннолетний сын Андрей спокойно живет и путешествует по Европе.

Совершеннолетний сын бывшего народного депутата Вадима Денисенко, который выдал скандальное заявление о том, что после войны украинских мужчин надо еще 3 года не выпускать за границу, живет в Европе и всю полномасштабную войну путешествует по европейским городам, пишет ZAXID.NET.

Издание отмечает, что из открытых источников можно узнать, что Андрей Денисенко родился 22 сентября 2004 года, то есть вскоре ему исполнится 19 лет. Сын нардепа в своих соцсетях указал, что учится в Венском университете.

На протяжении 2022 и 2023 годов Денисенко младший активно путешествовал и вел русскоязычный блог о путешествиях на YouTube (некоторые видео можно найти и на российском видеосервисе Rutube). За время полномасштабной войны в его родной стране Андрей посетил Испанию, Финляндию, Латвию, Эстонию, Чехию, Словакию и другие страны.

Видео дня

На фоне повышенного внимания к его персоне после скандальных заявлений отца Андрей скрыл все видео со своего канала на YouTube. Однако превью видеороликов все еще доступны в кеше поисковика Google, а на странице сына экс-нардепа в TikTok до сих пор есть контент, связанный с его путешествиями (он тоже на русском языке).

Вадим Денисенко - подробности скандала с экс-нардепом

Накануне руководитель Института будущего, экс-нардеп и экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из Украины даже после войны – по крайней мере на первые три года. По мнению Денисенко, иначе отток граждан из Украины будет продолжаться.

После того, как на экс-нардепа обрушился шквал критики, он попытался перефразировать свое заявление, и отметил, что помешать оттоку граждан за границу после полномасштабной войны без введения административных ограничений, по его мнению, невозможно. Также он добавил, что якобы без таких ограничений в Украину "в течение следующего десятилетия сюда будет завезено 2-3 млн жителей Азии".

Напомним, Вадим Денисенко – бывший журналист. Денисенко был народным депутатом от "Блока Петра Порошенко". В 2019 баллотировался от партии "Сила и честь", которая не прошла в парламент. Сейчас он является исполнительным директором аналитического центра Институт будущего, среди основателей которого – экс-советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Некоторое время (до января 2023 года) Денисенко также был советником министра внутренних дел Украины. На фоне бурной реакции в МВД подчеркнули, что Денисенко уже не является советником министра, а его публичные высказывания следует считать его личным мнением.

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