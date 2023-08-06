С предложением сохранения запретов выступил ранее экс-советник министра.

Руководитель Института будущего Вадим Денисенко уже не является советником министра внутренних дел, а его публичные высказывания следует считать его личным мнением. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел", — отметила пресс-секретарь министерства Марьяна Рева.

Также в министерстве подчеркнули, что озвученное Денисенко предложение запретить мужчинам выезжать из Украины даже после войны является его личным мнением.

Видео дня

"Просьба не считать это позицией МВД Украины", – отметили там.

Вадим Денисенко тоже отреагировал на волну недовольства в Сети. В частности он подчеркнул, что имел в виду именно "ограничение", а не "запрет". Хотя приведенные им исключения из "ограничений" предусматривают лишь выезд "на лечение, в том числе ПТСР", а также "право на отпуск за границей, командировки" для "военных, особенно тех, которые прошли боевые действия".

Денисенко подчеркнул, что без этих "ограничений" в Украине увеличится доля мигрантов из Азии.

"Если не будет таких ограничений, в лучшем случае, в течение следующего десятилетия сюда будет завезено 2-3 млн жителей Азии. То есть, минимум, 7-8% населения Украины будут выходцами из тех широт, а за 20 лет все 15-17%. (...) Мы должны просто дать ответ на один вопрос: мы за права человека или за сохранение нации. Если хотите более пафосно: мы за то, чтобы все было как до 24.02.22 или будем строить Израиль?" - написал он.

Также он подчеркнул, что с января уже не является советником главы МВД, а его высказывания следует считать личным мнением.

Запрет на выезд мужчин и предложение Денисенко

Ранее сегодня бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил сохранить запрет на выезд мужчин за границу и после войны – по крайней мере на 3 года. Это предложение он аргументировал тем, что после снятия действующих ограничений из страны выедет еще миллион граждан.

"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на 3 года. Иначе мы просто не сохраним себя как нация", - написал он утром.

Вас также могут заинтересовать новости: