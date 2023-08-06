Вадим Денисенко ожидает бегства населения из Украины в случае открытия границ.

Руководитель Института будущего и советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предлагает запретить мужчинам выезжать из Украины даже после войны – по крайней мере в первые три года. Этими мыслями он поделился в своем Фейсбуке.

"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на 3 года. Иначе мы просто не сохраним себя как нация", - написал он.

По мнению Денисенко, в случае открытия границ "одним махом" за пределы Украины немедленно выедут еще миллион граждан в придачу к тем, кто уже находятся там.

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"Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мероприятий нет и не будет. К сожалению", - написал он.

Публикация сразу вызвала бурную реакцию аудитории. Пользователи оставили более 2 тысяч комментариев. Кто-то согласен с Денисенко.

"Меня тоже смущает то, сколько женщин мечтает забрать мужчин за границу, и вообще – сколько семей уехать. А кто тогда Украину будет строить?" - пишет пользовательница Фейсбука.

Однако таких комплиментарных комментариев не очень много. Большинство либо высмеяли предложение, либо откровенно рассердились на него.

"Если мы так сделаем – мы похороним страну. Потому что вот тогда отсюда точно сбежит все живое. И заработают на этом менты и погранцы. А также их крыша во власти. Я бы сосредоточился на создании здесь режима максимального содействия любому бизнесу. Вот это будет лучшим стимулом. Деньги и работа - не надо выдумывать что-то сложное. Запретами людей не прикрепишь", – пишет автор одного из самых популярных комментариев.

"Вот после таких мыслей кое-кто уже принял решение уехать. А если запреты продлить на 3 года, то через 3 года точно 50% семей покинет Украину. Наоборот, прямо сейчас надо освободить Украину от модели крепостничества во всех сферах, дать такие условия легкости ведения бизнеса (подняться со 170 места на 1) чтобы очередь стояла из тех кто хочет вернуться и всех свободных и предприимчивых людей мира и их инвестиций", – соглашается с ним другой пользователь.

Запрет на выезд мужчин за границу

В первый день полномасштабного российского вторжения украинские власти запретили выезд всем военнообязанным. Теоретически это означало бы запрет на выезд и для части женщин, но позже стало известно, что женщины могут свободно пересекать границу, даже военнообязанные. Единственное исключение - женщины, занимающие определенные важные должности в государственных и местных органах власти.

Что же касается мужчин, то они могут покинуть пределы государства лишь при одном из следующих условий:

при наличии решения медицинской комиссии о непригодности к военной службе;

при наличии документа, подтверждающего статус инвалида I-III группы;

отцы троих и более детей;

отцы-одиночки несовершеннолетнего ребенка;

мужчины, сопровождающие больного близкого родственника или родственника с инвалидностью;

мужчины, которые постоянно проживают за границей и могут подтвердить это специальными отметками в паспорте.

Кроме того, мужчины могут получить специальное временное разрешение на выезд за границу, если это в интересах государства. Речь идет о деятелях культуры, моряках и железнодорожниках, спортсменах, водителях-международниках, волонтерах и т.д.

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