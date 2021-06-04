Сейчас в Европе для украинских туристов доступны Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев после введения "паспортов вакцинации".

"Мы не должны драматизировать требование ПЦР-теста. Потому что, когда мы летали по безвизу, когда ты летишь в страну ЕС, то на границе могут попросить показать бронь отеля или обратный билет, например. ПЦР-тест - это не то, что блокирует путешествия. Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований... Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом мы будем иметь больше условий для путешествий, чем в прошлом году", - сказал глава МИД.

Кулеба также добавил, что наиболее открытая страна для украинских туристов - это Турция, передает ТСН.

"Я говорил с главой МИД Турции и мы договорились, что этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия", - добавил министр иностранных дел Украины.

Напомним, что с 4 июня начали действовать новые правила въезда иностранцев в Турцию, в частности, и для украинских туристов. Отмечается, что для въезда в страну нужно предоставить один из четырех документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже, чем за 72 часа до приезда; экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда; документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной минимум за 14 дней до приезда; документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Читайте такжеСемь стран Евросоюза начали выдавать сертификаты вакцинацииНаши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке.

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Автор: Ирина Погорелая