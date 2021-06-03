В частности, украинцы должны иметь один из перечисленных документов: отрицательный ПЦР-тест на COVID, справку о прививках, экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2 или документ, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Министерство иностранных дел Украины разъяснило условия въезда для украинских туристов в Турцию, которые начнут действовать с 4 июня.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Пресс-секретарь напомнил, что 4 июня вступают в силу новые правила въезда иностранцев в Турцию.

«Нововведения имеют целью противодействовать распространению COVID-19 извне на фоне постепенного ослабления ограничительных мер внутри страны. Изменения будут распространяться на всех посетителей из других стран, включая Украину», - сказал он.

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По его словам, при пересечении границы граждане Украины должны предъявить: отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сделанный не позже чем за 72 часа до приезда; или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда; или документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда; или документ, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

«Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов. Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке», - пояснил Николенко.

В то же время, транзитные пассажиры, дети до 6 лет и члены экипажей освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, по его словам, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы иностранцы, в том числе и украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции (register.health.gov.tr) и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы - в электронном или бумажном виде.

"Напоминаем также о необходимости иметь медицинский страховой полис на период пребывания на территории Турции", - добавил дипломат.

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Автор: Виталий Саенко