Отдыхающие отмечают, что мало кому приятно купаться с медузами, размеры которых достигают "пяти ладоней".

На пляжах Арабатской Стрелки заметили больших медуз. Люди снова опасаются купаться в Азовском море.

Фотографии с медузами опубликовал Obozrevatel.

По словам отдыхающих, вес одной такой живности составляет 2-3 килограмма.

"Вместо большого количества маленьких медуз пришли огромные, по 2-3 кг. Отдыхающие жалуются, потому что никто не плавает вообще, максимум люди окунаются. При мне семья приехала, подошла к морю и сказала: "Заплатим за бронь и уезжаем, потому что это ужас", – рассказали туристы.

Отдыхающие отмечают, что мало кому приятно купаться с медузами, размеры которых достигают "пяти ладоней".

В июле на пляжах Азовского моря наблюдалось настоящее нашествие медуз. Отдыхающие на курортах Арабатской стрелки и Запорожской области жаловались, что вода стала напоминать кисель, и к ней невозможно подойти.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря объяснили такой рост количества медуз. Эксперты связывают этот процесс в Азовском море с увеличением их численности в Черном море.

Еще один важный фактор - постепенное сближение солености обоих морей, в частности, из-за изменений в водном балансе Азовского бассейна. К тому же достаточно теплые зимы способствуют успешной зимовке теплолюбивых медуз, и массовое присутствие планктона здесь - еще один аппетитный аргумент для их миграции.

На днях в соцсетях сообщили об исчезновении тысяч медуз в курортной Кирилловке.

Автор: Денис Прядко