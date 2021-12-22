Необычный воздушный шар запустили в небо с целью привлечь внимание к масштабной выставке знаменитых работ художника.

Воздушный шар в виде головы знаменитого нидерландского художника Ван Гога пролетел над Лос-Анджелесом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шар запустили в небо с целью привлечь внимание к необычной выставке знаменитых работ художника. Все они в виде проекций представлены на площади в 152 тысячи квадратных метров.

По мнению организаторов масштабной выставки, у них получилось по-настоящему оживить творчество Ван Гога и раскрыть значение его работ.

Читайте такжеВ Одесской области открыли уникальную подземную резиденцию Святого Николая (фото)Кроме самой выставки, там проводятся занятия йогой под специальную музыкальную программу.

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