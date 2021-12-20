На ярмарке зафиксировали национальный рекорд Украины.

Сегодня в Одессе установлен национальный рекорд по выпечке самого большого штоллена - традиционного немецкого рождественского кекса.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что 19 декабря при кафедральном соборе Святого Павла открылась рождественская ярмарка, организованная в немецких традициях. В церемонии приняли участие мэр города Геннадий Труханов и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе.

В рамках открытия представителями Книги рекордов Украины зафиксировано необычное достижение. В частности, общественная организация "Немецкая молодежь в Одесском регионе" при содействии одного из кафе испекла крупнейший штоллен в Украине.

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"На ярмарке каждый желающий может сделать благотворительный взнос. Собранные средства будут направлены на создание мемориальной доски первому озеленителю Одессы Гансу Герману, который приехал в город в 1812 году по приглашению Дюка де Ришелье (один из первых градоначальников Одессы – УНИАН), а также на закупку праздничных продуктовых наборов для малоимущих пенсионеров", - сообщили в пресс-службе.

Организатор ярмарки - немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины.

Ярмарка будет работать до 27 декабря, на ней можно купить традиционные рождественские угощения, сувенирную продукцию и украшения, игрушки, книги и многое другое. Также в течение недели в кирхе проходит выставка работ художников, концерты органной, классической и народной музыки.

Ранее сообщалось, что в Киеве приготовили крупнейшую в мире шаурму. Общий вес блюда - более 200 килограммов.

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Автор: Лариса Козовая