Гостям итальянской столицы стоит ждать более высоких цен, больших очередей и закрытия некоторых достопримечательностей.

21 апреля 2025 года стало известно о смерти Папы Римского Франциска. В связи с этим по всей стране, и, в первую очередь, ее столице Риме и расположенном в нем городе-стране Ватикане будет проводиться ряд религиозных ритуалов и процедур.

При этом туристов уже предупредили, что они могут столкнуться с рядом ограничений , а также огромными очередями и толпами в Риме в ближайшее время, пишет Euronews Travel.

С какими ограничениями столкнуться туристы в Риме

В частности, в ближайшие несколько недель следует ожидать закрытия, ограничений для посетителей и толп у некоторых главных достопримечательностей города. Ключевые туристические объекты Рима в Ватикане – сердце Католической церкви – теперь будут поглощены траурными и перевыборными процедурами.

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Среди прочего, туристам следует ожидать ограниченного доступа в собор Святого Петра, где тело Папы Франциска выставлено для прощания с сегодняшнего дня, 23 апреля. Поскольку скорбящие стекаются туда, чтобы отдать дань уважения понтифику, туристам, желающим посетить церковь, следует ожидать длинных очередей и усиленных мер безопасности.

При этом некоторые части базилики могут быть недоступны, включая купол. Экскурсии в базилику также приостановлены, поскольку доступ осуществляется через Сикстинскую капеллу.

Кроме того, поскольку Папа Франциск просил похоронить его в базилике Санта-Мария-Маджоре, величественном святилище, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, доступ в эту церковь, вероятно, будет ограничен из-за подготовки к похоронам.

Когда будет закрыта Сикстинская капелла

Примерно через 15-20 дней после смерти понтифика начнется конклав – легендарный процесс определения следующего Папы. На этом строго конфиденциальном собрании кардиналы Римско-католической церкви будут заперты в Сикстинской капелле до принятия решения. Таким образом, комната, украшенная фресками Микеланджело, будет закрыта примерно за неделю до начала конклава и останется закрытой на протяжении всего процесса. Скорее всего, она снова откроется через пару дней после окончания конклава, как это было после смерти предыдущих Пап. Точные даты закрытия пока не объявлены.

Доступ в часовню осуществляется через музеи Ватикана. Они останутся открытыми для посетителей, и все остальные части будут доступны, включая комнаты Рафаэля.

Однако экскурсии по Ватиканским садам будут приостановлены по соображениям безопасности, поскольку кардиналов будут возить на автобусах из часовни в их жилье и обратно по территории.

Толпы и повышенные цены

Ожидается, что в ближайшие недели в Рим приедут гости со всего мира, чтобы проститься с Папой Франциском и стать свидетелями выборов нового главы Католической церкви.

При этом, предупреждают эксперты, из-за повышенного ажиотажа, в этот период следует ожидать более высоких цен на авиабилеты и жилье в Риме.

В то же время некоторые магазины и рестораны могут быть закрыты в знак уважения.

Как ранее сообщал УНИАН, также дополнительные ограничения туристов в Риме ждут в связи с празднованием одного из главнейших праздников для католической церкви – Юбилея 2025.

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