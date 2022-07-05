Чтобы попасть на пляжи Кала-Котиччо и Кала-Бригантина на Сардинии, придется заплатить по 3 евро с человека в день, а количество посетителей будет ограничено.

С туристов начали брать плату за посещение двух самых красивых пляжей Италии в качестве сбора за их сохранение.

Как пишет The Independent, это связано с новыми правилами, введенными властями острова Сардиния.

Таким обраазом, с этого лета посетители популярных пляжей Кала Котиччо и Кала Бригантина на островах Ла-Мадделена у северного побережья Сардинии должны будут платить 3 евро с человека в день только за то, чтобы попасть на пляжи.

Поскольку острова являются национальным парком, туристам и без этого приходилось платить около 25 евро за однодневную поездку, чтобы увидеть их на лодке, так что сбор за сохранение пляжа будет оплачиваться в дополнение к стоимости тура.

Кроме того, власти Сардинии ввели ограничение в 60 туристов в день в двух бухтах, чтобы защитить нетронутые белые берега и чистые отмели островов от повреждений и мусора, вызванных чрезмерным туризмом.

Места могут быть забронированы туроператором для путешественников на острова, но есть надежда, что будет запущено приложение, которое сделает бронирование места еще проще. Любой, кого поймают на посещении пляжей без официально забронированного тура и места для посетителей, будет привлечен к ответственности.

Стоит также отметить, что за посещение пляжа Кала Мариолу на восточном побережье Сардинии уже взимается плата в размере 1 евро, а посещать его могут не более 550 человек в день. На других пляжах вдоль восточного побережья острова также было ограничено количество посетителей, хотя и менее резко. Так, только 1600 человек в день могут посещать Кала Сизине, в то время как количество туристов в Санта-Мария-Наваррезе ограничено 1300 в день.

Как сообщал УНИАН, ранее итальянская Венеция стала первым в мире городом, который будет брать у туристов деньги за посещение.