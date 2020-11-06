На установку праздничной елки понадобилось всего два крана и 40 минут.

В центре Вены установили самую высокую за всю историю города новогоднюю елку.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Высота елки в этом году составляет 33 метра. Привезли ее с альпийских гор в верхней Австрии. На установку понадобилось всего два крана и 40 минут.

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Обещают, что она будет и самой яркой, чтобы во время пандемии поднимать горожанам настроение.

Кроме того, надеются, что благодаря зеленой красавице люди быстрее оправятся от недавнего теракта.

Напомним, в Киеве в этом году не будут отказываться от новогоднего празднования, однако оно пройдет без привычных концертов и фудкортов. Главная елка страны по-прежнему будет стоять на Софийской площади.

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Автор: УНИАН