В центре Вены установили самую высокую за всю историю города новогоднюю елку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Высота елки в этом году составляет 33 метра. Привезли ее с альпийских гор в верхней Австрии. На установку понадобилось всего два крана и 40 минут.
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Обещают, что она будет и самой яркой, чтобы во время пандемии поднимать горожанам настроение.
Кроме того, надеются, что благодаря зеленой красавице люди быстрее оправятся от недавнего теракта.
Напомним, в Киеве в этом году не будут отказываться от новогоднего празднования, однако оно пройдет без привычных концертов и фудкортов. Главная елка страны по-прежнему будет стоять на Софийской площади.
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