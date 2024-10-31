Оскорбленная назвала женщину эгоисткой, зато в соцсетях ее поддержали.

Женщина отказалась уступить место в самолете маме, которая хотела сидеть рядом со своими детьми во время полета. Этот поступок вызвал немало дискуссий как на борту, так и позже в соцсетях, сообщает Express.

Отмечается, что пассажирка, которая намеренно забронировала место у прохода впереди, чтобы облегчить волнение, объяснила, что предпочитает быть ближе к ряду выходов.

Однако вскоре после посадки другая пассажирка подошла к ней с просьбой поменять место, поскольку детские кресла были разбросаны по всему самолету.

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"Она хотела мое место, чтобы сидеть ближе к своим детям. Я посмотрела, где ее место, и это было среднее сиденье сзади. Я вежливо отказался, объяснив, что доплатила именно за это место и мне неудобно его менять. Она заметно расстроилась и начала называть меня эгоисткой, говоря, что ее детям нужно, чтобы она была рядом во время полета. Стюардесса даже пыталась попросить меня передумать, но я стояла на своем", - рассказала женщина.

В конце концов мать нашла другого пассажира, который не был против поменяться местом. Тем не менее, "эгоистка" случайно услышала, как мать обсуждала ее с другими пассажирами, что заставило ее спросить, не была ли она слишком жесткой:

"Она весь полет относилась ко мне холодно. Я слышала, как она разговаривала с окружающими о том, насколько я была грубой и бессердечной. Теперь мне интересно, не была ли я слишком жесткой".

Комментируя ее публикацию, один из пользователей соцсетей сказал: "Ты точно не "дырка". Это должна исправить авиакомпания, а не пассажиры, которые уже доплатили, чтобы сидеть там, где они хотят".

Другой пользователь заметил: "Как бы жестко это ни звучало, это ее проблема, а не ваша. В ситуации, когда вы не доплатили за это место и не чувствовали бы тревоги на другом месте, я мог бы сказать иначе, но в вашей ситуации - совсем не "дыра!".

"Битва" за места в самолетах

Ранее УНИАН сообщал, можно ли просить других поменяться с ними местами в самолете. Далеко не во всех случаях стоит просить других пассажиров поменяться с вами местами.

Так, недавно на рейсе Ryanair возникла массовая драка пассажиров за места, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить примерно через час после вылета.

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