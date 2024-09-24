Муж и жена превратили в ад полет молодой китаянки, отказавшейся поднять спинку своего кресла.

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific запретила паре из Гонконга летать на своих рейсах после того, как они закатили ссору с пассажиркой из материкового Китая из-за ее откидывающегося сиденья.

Как пишет BBC, молодая женщина пожаловалась в китайской социальной сети Xiaohongshu, что во время полета из Гонконга в Лондон 17 сентября ее атаковала сидевшая позади нее пара после того, как она откинула спинку своего кресла.

По ее словам, муж и жена средних лет обвинили ее в том, что она мешает им смотреть телевизор на борту самолета, и попросили ее выпрямить сиденье. Когда она отказалась, жена вытянула ноги и положила их на подлокотник ее сиденья, а затем начала оскорблять ее на кантонском диалекте китайского языка и хлопать по руке.

Видео дня

При этом мужчина, сидевший прямо за ней, "яростно толкал" спинку ее сиденья, добавила женщина.

В доказательство своих слов девушка показала видео, на котором было видно, как ее сиденье вибрирует. В другой сцене жена показала пострадавшей средний палец.

Затем женщина обратилась за помощью к бортпроводнику, который посоветовал ей выпрямить сиденье: "Я была в шоке, потому что это было не время еды, а бортпроводник хотел, чтобы я пошла на компромисс. Я отклонила предложение".

Несколько пассажиров, ставших свидетелями инцидента, раскритиковали поведение пары из Гонконга и заступились за девушку. В итоге бортпроводник предложил китаянке другое место, уточняет CNN.

Позже в авиакомпании Cathay Pacific заявили, что добавили пару в свой список лиц, которым запрещены полеты, заявив, что у них "строгая политика нулевой терпимости" к поведению, проявляющему неуважение к попутчикам.

Пост китаянки вызвал неоднозначную реакцию в сети.

"Если им нужно больше места, они должны были заплатить за места в первом классе", – написал один человек.

Тем временем, несколько комментаторов поспешили защитить репутацию Гонконга, один из них сказал: "Большинство людей в Гонконге добрые, эта пара – исключение".

Инцидент также вызвал бурный спор о том, является ли откидывание сиденья в самолете приемлемой практикой. Несколько пользователей сказали, что это должно быть приемлемо, учитывая, что возможность откидывания – встроенная функция сидений. Другие возражали, что пассажиры позади могут испытывать дискомфорт, если сидящие спереди люди откидывают сиденья слишком далеко назад.

Как сообщал УНИАН, ранее массовая драка пассажиров за места на борту самолета Ryanair привела к вынужденной посадке и аресту почти десятка пассажиров.

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