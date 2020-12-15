Скидки распространяются как на международные авиарейсы, так и на перелеты в пределах Украины.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила новогодние скидки до 50% на билеты на следующий год.

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Как сообщает пресс-служба авиакомпании, акция действует с 15 по 23 декабря 2020 года. Путешествия по акционным билетам можно совершить с 11 января 2021 года до конца года.

Скидки распространяются как на международные авиарейсы, так и на перелеты в пределах Украины.

В частности, самые дешевые акционные билеты как раз на внутренние авиаперевозки - от 477 гривень в одну сторону без багажа из Киева до Ивано-Франковска, Львова, Одессы, Херсона и Харькова, тогда как билеты из столицы в Днепр и Запорожье стоят от 505 гривень в одну сторону без багажа.

Самые дешевые международные билеты предлагаются из Киева в Вильнюс (Литва) - от 617 гривень в одну сторону без багажа, а также в Варшаву (Польшу) от 842 гривень и Копенгаген (Дания) от 1066 гривень. А вот самыми дорогими оказались акционные билеты в Нью-Йорк (США) - от 7097 гривень и Торонто (Канада) - от 7602 гривень.

При этом в пресс-слуббе напомнили, что в следующем году МАУ планирует возобновить немало рейсов, отмененных в этом году из-за пандемии коронавируса, среди которых Нью-Йорк, Торонто, Варшава, Берлин, Ларнака, Дели и другие.

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Автор: Марина Григоренко