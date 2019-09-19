В Киеве появилась мини-скульптура, посвященная захламленному балкону (фото)
В центре Киева в рамках проекта "Шукай" появилась еще одна мини-скульптура. Маленький захламленный балкон стал 21-й миниатюрной скульптурой в столице.
Читайте такжеВойна с безвкусицей: подборка самых ужасных балконов Киева, портящих дома (фото)
Как сообщают организаторы проекта, миниатюра посвящена киевлянам, которые хранят на балкона "все, что может когда-нибудь пригодиться".
На бронзовом балкончике можно найти мешок картошки, лыжи, старый холодильник, лестницу, грабли, веревку с бельем и лоток яиц.
Организаторы придумали примету: если потерь мини-скульптуру, в дом придет порядок.
Найти маленький балкон можно на улице Шота Руставели, 44.
Как сообщал УНИАН, в рамках проекта "Шукай!" в 2018 году столица получила 12 мини-памятников, связанных с историей города: "Котлета по-киевски", "Киевский каштан", "Киевский торт", "Киевское сухое варенье", "Киевский экипаж", "Киевский трамвай", "Киевская плинфа", "Киевский фонтан", "Киевский слон", "Киевский граммофон", "Киевская пектораль" и "Киевский Самсон".