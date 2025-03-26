Власти пояснили запрет тем, что туристы портят пейзаж.

На одном из самых популярных пляжей в Европе действует странное правило, согласно которому отдыхающим нельзя раскладывать на песке полотенце. Такой запрет введен на пляже Ла Пелоза, который находится на итальянском острове Сардиния, передает Daily Express.

По данным издания, речь идет об одном из самых востребованных пляжей континента, который славится своими поразительно кристально чистыми водами, бриллиантово-белыми песками и знаменитой башней XVI века, возвышающейся в нескольких метрах от побережья.

Уточняется, что запрет на пляжные полотенца был введен в 2018 году из-за опасений, что туристы портят пейзаж, увозя домой огромное количество песка в качестве "сувенира".

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За год до этого на острове Сардиния был принят закон, предполагающий уголовную ответственность для тех, кто забирает с пляжей ракушки, песок и гальку. За такое правонарушение грозит штраф в размере от 300 до 5000 евро (примерно от 13455 до 224264 грн - УНИАН).

Журналисты отметили, что местные власти из-за яростного сопротивления со стороны местных жителей, придумали хитрость, чтобы обойти запрет на полотенца. Они предложили туристам подкладывать под этот привычный пляжный атрибут соломенную циновку, которую можно взять в аренду.

Ужесточение пляжных правил

Как писал УНИАН, в 2024 году на одном из самых популярных туристических направлений, в Греции, ужесточили пляжные правила. Целью такого решения было улучшение доступа общественности на знаменитое побережье страны и наведение порядка.

Местные власти постановили, что 70% пляжей должны быть свободны от шезлонгов. Также была изменена процедура получения прав на аренду пляжной территории представителями бизнеса.

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