На пляжах Затоки Одесской области морская вода не соответствует санитарным нормам.

На пляжах курортного поселка Затока Одесской области морская вода не соответствует санитарным нормам.

Об этом журналистам сообщили в государственном учреждении «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».

Отмечается, что с 28 июня по 4 июля специалисты центра провели лабораторные исследования качества морской воды в определенных контрольных точках на 22-х пляжах Одессы и Одесской области. В частности, в местах, которые имеют официальный статус, было отобрано 93 пробы на санитарно-микробиологические и 13 проб – на санитарно-химические показатели.

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«Из них 2 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям не отвечали гигиеническим требованиям. Это пляжи в рекреационных зонах поселка Затока – районы «Центральный» и «Солнечный», - проинформировали в центре.

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Автор: Денис Прядко