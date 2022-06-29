В последние годы спасателям Сан-Себастьяна приходится все чаще спасать из воды горе-туристов, решивших искупаться в состоянии алкогольного опьянения.

Власти популярного курортного города Сан-Себастьян в Испании намерены брать деньги за спасение пьяных туристов из воды, если будет доказано, что на момент происшествия они находились в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент прорабатывается соответствующий закон, который позволит взымать такую плату, сообщает The Guardian.

Местные власти жалуются, что в последние годы спасателям приходится все чаще спасать из воды горе-туристов, решивших искупаться в состоянии алкогольного опьянения, но переоценивших свои силы. Такие действия не только подвергают риску спасателей и отвлекают их от другой важной работы, но и влетают в круглую сумму.

Например, в апреле 2022 года спасателям пришлось посреди ночи спасать двух пьяных мужчин, которых отнесло течением от берега. Для проведения спасательной операции были задействованы 20 человек, а ее стоимость обошлась городскому бюджету в 6000 евро.

"Я бы хотел никогда не брать ни единого евро, фунта или доллара. Цель здесь состоит в том, чтобы предотвратить подобные инциденты. Конфронтационный характер этого закона направлен на то, чтобы заставить людей дважды подумать", – отметил член городского совета Сан-Себастьян, отвечающий за безопасность граждан Мартин Ибабе.

Как сообщал УНИАН, ранее на испанской Майорке некоторые рестораны решили ввести дресс-код, чтобы отпугнуть плохо одетых туристов.