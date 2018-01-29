Уставшая от пьяных выходок туристов испанская Майорка введет санкции

Ассоциация владельцев отелей в Плая-де-Пальме заявила, что не против санкций. Несмотря на то, что туристы приносят прибыль, моральный облик города все же дороже.

Власти Пальмы де Майорки, столицы испанской Майорки, на летний сезон ограничат продажу алкоголя, чтобы город не заполняли пьяные туристы, которые ведут себя непристойно.

Читайте такжеИрландия отменила запрет на продажу алкоголя в пабах в Страстную пятницуМестный совет предлагает отменить «счастливые часы» скидок на алкоголь, а также акции на спиртные напитки - например, два по цене одного. Кроме того, группам из более двух человек запретят выпивать в общественных местах с 22:00 до 08:00, пишет The Sun.

Посетителей баров будут штрафовать, если они вынесут на улицу стаканы и бутылки. Заведениям запретят обслуживать клиентов после официального времени закрытия.

Ограничения коснутся популярных туристических зон, к примеру, Плая-де-Пальме. Ассоциация владельцев отелей в Плая-де-Пальме сообщила, что хотя туристы и приносят прибыль, облик города портится из-за их пьяных выходок.