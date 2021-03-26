«Мир наизнанку» покажет доставщика еды, который стал суперзвездой благодаря своей уникальной способности и мечтает войти в Книгу рекордов Гиннесса.

В новой серии экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку. Пакистан», который выйдет в эфир в эту субботу, 27 марта, в 18:20 на канале «1+1» Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев познакомятся с уникальным пакистанцем, который благодаря особенности своих глаз стал знаменитостью.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», после длительной экспедиции по горной части Пакистана команда «Мира наизнанку» отправится во второй по величине мегаполис страны - город Лахор. Это один из самых быстрорастущих городских районов в мире и самый важный исторический центр Южной Азии. Лахор завораживает туристов своими древними традициями, кухней и архитектурой, но его главная особенность - это уникальные люди. И именно здесь Дмитрий Комаров встретит необычного героя - 18-летнего Ахмеда, который стал суперзвездой Интернета и всей страны благодаря своей уникальной способности.

«На первый взгляд - обычный парень. Но этот молодой человек из скромной мусульманской семьи стал настоящей легендой благодаря уникальной способности сильно таращить глаза. То, что он делает - совершенно неестественно для человека. Таких, как он, в мире - единицы. Его узнают на улицах Лахора. Удивительно, как он смог превратить свою особенность - пучеглазие - в преимущество. Хотя на его месте любой другой мог бы закрыться и начать комплексовать. Но Ахмед гордится своим необычным талантом и даже мечтает стать мировым рекордсменом», - рассказывает Дмитрий Комаров.

В обычной жизни Ахмед учится в школе и параллельно работает доставщиком еды. Он - главная опора и кормилец для больных родителей. Парень мечтает стать блогером, но из-за скромного положения семьи у него нет даже самого элементарного, чтобы снимать видео, - мобильного телефона с камерой.

Ахмед - не единственный в мире, кто умеет аномально вытаращивать глаза, но делать это так, как он, не может никто. Но парень даже не подозревает, что эта особенность может нести угрозу его здоровью. На языке медицины пучеглазие - это диагноз, который возникает по разным причинам, и в самом опасном случае люди могут даже ослепнуть. Чтобы узнать о своем состоянии здоровья, нужно пройти профессиональную диагностику у врачей разных профилей. Но семья Ахмеда живет слишком скромно, у них нет денег на такие обследования.

«Мир наизнанку» поможет парню впервые узнать причину своей особенности, а также выяснить, безопасно ли это для здоровья. Дмитрий Комаров организовывает ему полный комплекс диагностики в лучшей клинике города. Кроме того, команда проекта предоставит шанс Ахмеду осуществить мечту всей его жизни и побороться за мировой рекорд.

Предыдущие выпуски тревел-шоу « Мир наизнанку. Пакистан»

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Автор: Марина Григоренко