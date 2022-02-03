Также телеведущий отыщет в Эквадоре последнего представителя профессии ледорубов.

Уже в эту субботу, 5 февраля, в 18:30 на телеканале 1+1 выйдет первая серия нового сезона тревел-проекта "Мир наизнанку", в котором телезрителей ждет продолжение экспедиции по Эквадору, а также уникальные репортажи из новой страны – Колумбии.

Как сообщает пресс-служба 1+1, в первом выпуске путешественник Дмитрий Комаров отправится на поиски легендарных тсантса, которых местные индейцы шуары веками считали главным военным трофеем.

"Каждый из нас наверняка хотя бы раз слышал о легендарных племенах охотников за головами. Это люди, которые отрезают, высушивают человеческие головы и собирают их в своих коллекциях. Это все здесь, в Эквадоре", – рассказывает Дима Комаров.

Согласно обычаям, в обыденной жизни древних шуаров существовал ритуал изготовления талисмана из головы убитого врага. Считалось, что такой амулет был главным способом завоевать уважение среди племен, а вместе с головой воин получал силу и способности убитого противника. Талисманы делали в строгой секретности по уникальной технологии, и сохранялись они веками.

Телезрители могли увидеть подобие тсантса в фильмах о Гарри Поттере или в "Пиратах Карибского моря", но настоящие военные трофеи шуаров – огромная редкость и настоящая реликвия для индейцев.

Сейчас кровожадный ритуал создания таких амулетов уже ушел в прошлое и официально запрещен законом. Однако чтобы отдать дань памяти традициям своих прародителей, индейцы по-прежнему с огромным уважением относятся к своим предкам и погибшим воинам.

Команда "Мира наизнанку" направится на тайную встречу с представителем племени шуар. Для съёмок Дмитрию пришлось участвовать в ночных гонках и делать все в строжайшем секрете, чтобы получить уникальную возможность взглянуть на племенные сокровища. Чтобы сделать эксклюзивные кадры, всей команде "Мира наизнанку" пришлось пройти целый ряд ритуалов очищения.

Кроме того, в новом выпуске "Мира наизнанку" зрителей ждет знакомство с 77-летним Бальтазаром Ушко, народной звездой Эквадора, с которой общается даже президент страны. Бальтазар – последний представитель профессии ледорубов и национальная гордость эквадорцев.

Раньше ледорубы поднимались в горы, откалывали куски льда из вечной мерзлоты, затем спускали в долину при помощи ослов и продавали местному населению. Но с появлением холодильников эта профессия оказалась ненужной в современном мире. Дмитрию Комарову посчастливилось попасть в гости к местной звезде и узнать, как сейчас живет, возможно, последняя семья ледорубов.

Почему репортаж о "тсантса" прервался после открытия племенной сокровищницы, и как выглядит природный термос для перевозки льда – смотрите в новой серии "Мира наизнанку" уже в эту субботу 5 февраля в 18:30 на телеканале 1+1.

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