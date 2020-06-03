Мексика снимает двухмесячный карантин и открывает курорты

Туристическая деятельность будет возобновлена со следующей недели.

Мексика начала постепенно открывать свою экономику после двухмесячного карантина из-за пандемии коронавируса.

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«Сегодня мы начали производственную деятельность, связанную с автомобильной, горнодобывающей и строительной промышленностью» , - сказал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. - «Мы должны двигаться к новым нормам. Это необходимо для нашей национальной экономики, благосостояния народа. Нам нужно постепенно возвращать производство, экономическую, социальную и культурную деятельность к нормальному состоянию», передает medikforum.

Мексика прекратила всю экономическую деятельность, кроме критически важной, 23 марта, после того, как Лопес Обрадор подвергся жесткой критике, сопротивляясь призывам ввести карантин. Во время посещения штата Кинтана-Роо, где расположен популярный морской курорт Канкун, Лопес Обрадор также сказал, что туристическая деятельность будет возобновлена со следующей недели. В мае Мексика обнародовала план по возобновлению экономики с 1 июня.

С 10 000 случаев смерти от коронавируса и 90 000 подтвержденных случаев Мексика уступает только Бразилии по количеству смертельных случаев и занимает четвертое место в регионе по количеству инфицированных в Латинской Америке.

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