Теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.

Авиакомпания МАУ исключила перевозку багажа из самого дешевого тарифа Lite на рейсах из Киева в Нью-Йорк и Торонто.

Рейс планируется запустить в июне. На данный момент изменение уже отображено в системе бронирования авиаперевозчика, сообщает Avianews.com.

Ранее самые дешевые билеты эконом-класса МАУ на рейсах в Америку включали ручную кладь и одно место багажа 23 кг.

Теперь пассажиры с билетами по тарифу Lite при полете в Нью-Йорк и Торонто смогут взять с собой бесплатно два места ручной клади с весом до 7 кг и 5 кг соответственно.

Читайте такжеМАУ отчиталась о существенном росте количества авиапассажиров в 2021 году

Тариф Lite на дальних рейсах из Киева в Дели по-прежнему пока включает одно место багажа до 23 кг.

МАУ и новые рейсы:

В начале февраля 2022 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022.

Расширение сети МАУ, в частности, предусматривает возобновление программы дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто. Кроме того, МАУ первой из украинских авиакомпаний начнет совершать прямые рейсы из Украины в Норвегию.

7 февраля 2021 года МАУ отчиталась о существенном росте количества авиапассажиров в 2021 году.