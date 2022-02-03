С 1 июня 2022 года компания планирует выполнять рейсы "Киев – Осло".

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) начнет летать в Норвегию и станет единственным украинским авиаперевозчиком, выполняющим рейсы по указанному маршруту.

Об этом сообщила МАУ в пресс-релизе.

Отмечается, что компания начнет выполнять рейсы из Киева в столицу Норвегии Осло, начиная с 1 июня 2022 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – каждую среду, пятницу и воскресенье.

Самолет будет вылетать из аэропорта "Борисполь" в 8:25 и прибывать в Осло в 10:15. Обратный рейс – вылет в 16:00, прилет в 17:50.

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Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания МАУ анонсировала расширение сети маршрутов летом 2022 года. Начиная с июня 2022 года, МАУ добавляет новые рейсы из Киева в Ниццу, Брюссель, Хельсинки, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вену, Венецию, Дюссельдорф, Цюрих и Будапешт. Компания также будет выполнять рейсы из Одессы в Вильнюс и из Львова в Тель-Авив.

Кроме того, в июне 2022 года компания возобновит программу дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто, а также запустит совершенно новые рейсы в Аликанте.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".