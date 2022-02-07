Самолеты МАУ в прошлом году перевезли на 60% больше пассажиров, чем в 2020 году.

В 2021 году самолеты авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) перевезли 2,7 млн пассажиров, что на 61% больше, чем в 2020 году.

Об этом авиакомпания сообщила в пресс-релизе.

Отмечается, что за прошлый год компания перевезла 1,5 млн пассажиров чартерных рейсов (в 2020 году показатель составил 595 тыс.) и 1,2 млн пассажиров регулярных рейсов (в 2020 году этот показатель составил 1,1 млн).

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В 2021 году компания также увеличила количество выполненных рейсов на 45% по сравнению с показателем 2020 года, достигнув показателя в 20,6 тыс. рейсов.

Отметим, по итогам работы в течение 9 месяцев 2021 года МАУ консолидировала чистую прибыль в размере 1,08 млрд грн. При этом показатель EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) был зафиксирован на уровне 2,7 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022.

Расширение сети МАУ, в частности, предусматривает возобновление программы дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк и Торонто. Кроме того, МАУ первой из украинских авиакомпаний начнет совершать прямые рейсы из Украины в Норвегию.