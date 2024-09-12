Пассажиры французский поездов теперь должны соблюдать новые правила провоза ручной клади.

Французский национальный железнодорожный оператор SNCF ввел новые ограничения на размеры чемоданов и количество сумок, разрешенных для одного пассажира поезда. Нарушение этих норм приведет к большим штрафам.

Как пишет The Connexion, новые ограничения вступят в силу с 15 сентября 2024 года на высокоскоростных поездах TGV и Intercités.

Подобные ограничения на размеры сумок и лимиты уже действуют на недорогих поездах OuiGo.

Видео дня

В SNCF объясняют такое навовведение попыткой предотвратить пронос людьми лишнего багажа в поезда, из-за чего те, кто присоединяется к маршруту в более позднем пункте назначения или непосредственно перед отправлением поезда, не смогут безопасно разместить свой багаж в салоне.

С тех, кто нарушает новые правила, контролеры билетов будут взимать штраф в размере 50 евро.

Каковы новые ограничения

Пассажиры поездов TGV и Intercités теперь будут ограничены тремя единицами багажа на человека – двумя единицами багажа (обычно чемоданами), хранящимися на багажных полках в вагоне, и одной единицей ручной клади, например, сумкой для ноутбука, рюкзаком, сумкой для покупок и т. д.

Более крупные единицы багажа должны соответствовать размеру 70x90x50 см, а ручная кладь должна иметь максимальный размер 40x30x15 см.

Ручная кладь должна иметь возможность размещения под сиденьями.

На всем багаже ​​также должно быть написано имя владельца.

Некоторые предметы не учитываются в этом ограничении – например, детские коляски (хотя они должны быть сложены) и музыкальное оборудование (которое должно быть маркировано и храниться в безопасном месте).

Пассажиры также могут взять с собой на борт одну пару лыж на человека.

Как сообщал УНИАН, ранее туристка предупредила других путешественников о важном правиле пользования поездами в Италии, нарушение которого может привести к крупным штрафам.

Тем временем эксперт попутешествиям Барри Фримен предостерег туристов от популярной ошибки при планировании пересадок на поезда в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.