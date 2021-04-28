В восьми гостиницах Львова обустроили номера для рабочих нужд туристов.

В восьми гостиницах Львова обустроили номера для рабочих нужд туристов.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Львовский туристический офис совместно с отелями города разработали новый туристический продукт - Workation. Туристов приглашают перенести удаленную работу в один из отелей во Львове. Workation - это временное путешествие, совмещающее работу и отдых. Термин происходит от сочетания английских слов «work» и «vacation». Далеко не новый тренд среди фрилансеров, но он стремительно приобретает популярность», - рассказали в мэрии города.

Отмечается, что гостиницы Львова сформировали новое предложение для труда и отдыха. Номера оснащены специально для рабочих нужд: удобное рабочее место, дополнительное освещение, скоростной Wi-Fi, канцелярские принадлежности.

По словам первого заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, сейчас очень много людей перешли на удаленную работу и фактически могут работать из любой точки мира.

«Однако из-за закрытых границ они ограничены в географии путешествий. Наши отели создали комфортные условия для работы прямо из номера. Это безопасно, поскольку гостиницы придерживаются всех требований, а в номере вы можете изолированно работать. В то же время есть возможность после работы прогуляться по улицам Львова, выпить кофе на террасе и вдохновиться на новый производительный рабочий день. Со стороны города мы охотно поддержали такую инициативу. Туристическая отрасль, в том числе отели, больше всего пострадали от пандемии. Для них это возможность найти новых клиентов, для которых такое изменение атмосферы поможет оставаться в хорошем настроении и добром здравии», - прокомментировал Москаленко.

По сведениям горсовета, сейчас к акции присоединились 8 гостиниц Львова.

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Автор: Светлана Макринская