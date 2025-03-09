По словам туристов, в этой местности есть на что посмотреть.

Пляж Прайя-да-Фалезия в Португалии является одним из лучших в мире, ведь известен своей длинной песчаной полосой, которая сопровождается оранжевыми скалами и тянется на многие километры. Об этом пишет Express, ссылаясь на Tripadvisor.

"Лучший пляж в мире? Думаю, что да. Прекрасные бирюзовые воды остаются неглубокими на значительном расстоянии, над ними возвышаются роскошные красные скалы и обычно ярко-синее небо. Однозначно стоит посетить!", - советует один из туристов на Tripadvisor.

Другой посетитель написал:

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"Лучший пляж за все время нашего отпуска. Хотели попробовать что-то новое, но не далеко от Албуфейры (муниципалитет в Португалии - УНИАН). Есть несколько шезлонгов и зонтиков напрокат, но их не очень много. Поскольку большинство семей привозят свои собственные, у нас возникла проблема".

По словам туристов, море очень хорошее, однако нужно идти достаточно далеко, чтобы нормально искупаться.

"До пляжа много ступенек, поэтому я бы рекомендовал вам покупать напитки и т.д. в снек-баре на вершине, когда вы приедете. Они предлагают пиццу, багеты, салаты на обед на вынос и в столовую, но приготовьтесь к очереди! Однозначно стоит посетить", - посоветовал один из путешественников.

Эксперты рекомендуют остановиться в Албуфейре, если вы хотите посетить этот пляж.

"Албуфейра - одно из самых популярных мест для отдыха в Алгарве - здесь есть чем заняться и на что посмотреть, в частности, прекрасные пляжи и увлекательный Старый город", - добавляют в Express.

Также летом на пляже играет живая музыка и проводятся развлекательные мероприятия не только в заведениях, но и на улице. Такое место является очень активным, поэтому во время отдыха вы точно не будете скучать.

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