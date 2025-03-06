Несмотря на то, что это село является маленьким, оно имеет много красивых достопримечательностей.

На юго-востоке Франции село Сорж является одной из крупнейших тайн страны. Оно расположено высоко над долиной Роя в регионе Приморские Альпы. Также это село называют "французским Тибетом" из-за драматического ландшафта, извилистых улочек и богатой духовной истории, пишет Express.

В Сорже можно увидеть здания пастельных оттенков, которые так и навевают спокойствие.

"Изолированность села помогла сохранить его уникальный шарм с мощеными улочками, старинными каменными домами и потрясающими видами на каждом шагу. Одной из самых ярких достопримечательностей Соржа является францисканский монастырь 17 века, потрясающая архитектурная жемчужина, в которой когда-то жили монахи, а сейчас она служит культурным центром", - подчеркнули в издании.

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Отмечается, что туристы могут исследовать его тихие монастырские помещения, полюбоваться невероятными фресками и насладиться прекрасными видами долины, которая лежит внизу.

Те, кто любит ходить пешком, могут прогуляться в Национальный парк Меркандур, где тропы пролегают через густые леса, мимо водопадов и поднимаются к красивым горным вершинам.

Кроме того, в регионе живут дикие животные, в частности серна, горные козлы и даже волки.

"Несмотря на свое отдаленное расположение, Сорж известен своим теплым гостеприимством и процветающим художественным сообществом. В селе проводятся различные культурные мероприятия, включая концерты, поэтические чтения и художественные выставки, привлекающие творческие умы со всей Франции и за ее пределами", - отмечают в Express.

Поэтому те, кто ищет спокойного отдыха, могут смело ехать в Сорж, ведь это село является сочетанием уникальной истории, природной красоты и духовного покоя.

"Независимо от того, блуждаете ли вы по его старинным улочкам, наслаждаетесь сельской едой в местном кафе, или просто дышите горным воздухом, это скрытое сокровище Французской Ривьеры - место, не похожее ни на одно другое", - уверяют в материале.

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