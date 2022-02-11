Возглавила топ столица Словении – Любляна.

Влиятельный туристический ресурс European Best Destinations назвал лучшие направления для путешествий по Европе в 2022 году.

Как отмечается в результатах опроса, проведенного ресурсом среди более полумиллиона путешественников из 182 стран мира, возглавила топ столица Словении – Любляна.

Эксперты портала отмечают, что Любляна заинтеерсует путешественников, жаждущих культуры, искусства, развлечений, гастрономии и больших зеленых зон, которые все вместе обеспечивают непринужденную атмосферу. Причем Любляна раньше других европейских городов принялась озеленять исторический центр, а потому уже сейчас, прогуливаясь здесь, туристы запросто могут услышать пение птиц.

Всего в списке European Best Destinations 2022 оказались 20 городов:

1. Любляна, Словения

2. Марбелья, Испания

3. Амьен, Франция

4. Пловдив, Болгария

5. Левен, Бельгия

6. Орадя, Румыния

7. Лондон, Великобритания

8. Неймеген, Нидерланды

9. Регион Лахти, Финляндия

10. Стамбул, Турция

11. Побережье Амальфи, Италия

12. Прага, Чехия

13. Рим, Италия

14. Бавария, Германия

15. Афины, Греция

16. Клонакилти, Ирландия

17. Вена, Австрия

18. Люцерн, Швейцария

19. Грац, Австрия

20. Крит, Греция

Как сообщал УНИАН, ранее крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала топ самых популярных туристических направлений на 2022 год. Возглавила топ испанская Майорка.