Туристическая страховая компания InsureMyTrip составила список лучших городов мира, чтобы отключиться от Сети для проведения цифрового детокса.
Как пишет Travel Off Path, в рамках исследования компания учла множество различных показателей, среди которых – расслабленность, активности, безопасность и доступ в Интернет.
Например, многолюдные улицы в густонаселенном городе могут создать много стресса при перемещении по популярным достопримечательностям. Особенно, когда у всех есть искушение достать смартфоны.
InsureMyTrip также изучил, сколько различных развлечений доступны в тех или иных местах, способных отвлечь туристов от просмотра социальных сетей, и насколько безопасны эти места, чтобы не пользоваться телефоном.
Кроме того, страховой брокер учитывал доступность Интернета по всему миру: отсутствие Wi-Fi означает, что путешественники реже пользуются телефоном.
Каждому направлению был присвоен балл по шкале от 1 до 10.
Что интересно, все пять лучших городов для отдыха от Интернета и социальных сетей оказались в Европе.
Топ-5 городов мира для цифрового детокса
1. Прага (Чехия) – оценка 7,96. Столица Чехии набрала высокие баллы по всем показателям, однако основная причина, по которой Прага в топе – это отсутствие пробок: среднее время в пути здесь составляет примерно 16 минут. При этом Прага – отличный город для прогулок, чтобы насладиться уникальной архитектурой и прекрасными улицами.
2. Рим (Италия) – оценка 7,65. Вечный город может многое предложить посетителям. Благодаря большому количеству парков Рим – отличное место, где можно побыть на свежем воздухе и держать телефон подальше. Еда, пейзажи и историческая культура здесь просто неописуемы – так что у вас совсем не остается времени на то, чтобы коротать время в Интернете.
3. Амстердам (Нидерланды) – оценка 7,60. Амстердам предлагает множество СПА-центров мирового класса для расслабляющего отдыха, так что вам будет совсем не до Интернета. И хотя столица Нидерландов с его многочисленными кофейнями предлагает Wi-Fi по всему городу, со всеми его активностями здесь совершенно нет искушения подключиться к цифровому миру.
4. Лиссабон (Португалия) – оценка 7,58. Наличие одних из лучших СПА-центров для идеального расслабляющего отдыха является основным фактором в рейтинге. Город также может многое предложить, чтобы занять туристов.
5. Копенгаген (Дания) – оценка 7,53. Копенгаген занимает 5-е место, в основном из-за отсутствия общедоступного доступа в Интернет. Удивительно, но красивая и развитая столица Дании с точки зрения нехватки Wi-F имеет такой же рейтинг, как и, например, города Южной Африки.
Как сообщал УНИАН, ранее столицу Португалии город Лиссабон признали лучшим городом мира для цифровых кочевников в 2023 году.
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