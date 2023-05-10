Лучшим городом мира для цифрового детокса признали чешскую Прагу.

Туристическая страховая компания InsureMyTrip составила список лучших городов мира, чтобы отключиться от Сети для проведения цифрового детокса.

Как пишет Travel Off Path, в рамках исследования компания учла множество различных показателей, среди которых – расслабленность, активности, безопасность и доступ в Интернет.

Например, многолюдные улицы в густонаселенном городе могут создать много стресса при перемещении по популярным достопримечательностям. Особенно, когда у всех есть искушение достать смартфоны.

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InsureMyTrip также изучил, сколько различных развлечений доступны в тех или иных местах, способных отвлечь туристов от просмотра социальных сетей, и насколько безопасны эти места, чтобы не пользоваться телефоном.

Кроме того, страховой брокер учитывал доступность Интернета по всему миру: отсутствие Wi-Fi означает, что путешественники реже пользуются телефоном.

Каждому направлению был присвоен балл по шкале от 1 до 10.

Что интересно, все пять лучших городов для отдыха от Интернета и социальных сетей оказались в Европе.

Топ-5 городов мира для цифрового детокса

1. Прага (Чехия) – оценка 7,96. Столица Чехии набрала высокие баллы по всем показателям, однако основная причина, по которой Прага в топе – это отсутствие пробок: среднее время в пути здесь составляет примерно 16 минут. При этом Прага – отличный город для прогулок, чтобы насладиться уникальной архитектурой и прекрасными улицами.

2. Рим (Италия) – оценка 7,65. Вечный город может многое предложить посетителям. Благодаря большому количеству парков Рим – отличное место, где можно побыть на свежем воздухе и держать телефон подальше. Еда, пейзажи и историческая культура здесь просто неописуемы – так что у вас совсем не остается времени на то, чтобы коротать время в Интернете.

3. Амстердам (Нидерланды) – оценка 7,60. Амстердам предлагает множество СПА-центров мирового класса для расслабляющего отдыха, так что вам будет совсем не до Интернета. И хотя столица Нидерландов с его многочисленными кофейнями предлагает Wi-Fi по всему городу, со всеми его активностями здесь совершенно нет искушения подключиться к цифровому миру.

4. Лиссабон (Португалия) – оценка 7,58. Наличие одних из лучших СПА-центров для идеального расслабляющего отдыха является основным фактором в рейтинге. Город также может многое предложить, чтобы занять туристов.

5. Копенгаген (Дания) – оценка 7,53. Копенгаген занимает 5-е место, в основном из-за отсутствия общедоступного доступа в Интернет. Удивительно, но красивая и развитая столица Дании с точки зрения нехватки Wi-F имеет такой же рейтинг, как и, например, города Южной Африки.

Как сообщал УНИАН, ранее столицу Португалии город Лиссабон признали лучшим городом мира для цифровых кочевников в 2023 году.

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