В этом году на первое место вернулся сингапурский Чанги.

Британская компания Skytrax, изучающая качество авиауслуг, опубликовала ежегодный рейтинг лучших аэропортов мира по состоянию на 2023 год.

Согласно свежему рейтингу, в этом году на первое место вернулся сингапурский Чанги, который в прошлогоднем рейтинге опустился на 3 место. Всего аэропорт Сингапура занимал первую строчку 12 раз.

Рейтинг составляется на основе отзывов пассажиров.

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Топ-10 лучших аэропортов мира в 2023 году

1. Сингапурский аэропорт Чанги (Сингапур).

2. Международный аэропорт Хамад (Доха, Катар).

3. Международный аэропорт Токио (Ханэда) (Япония).

4. Международный аэропорт Инчхон (Южная Корея).

5. Парижский аэропорт имени Шарля де Голля (Франция).

6. ​​​​​Аэропорт Стамбула (Турция).

​​​​​​7. Аэропорт Мюнхена (Германия).

8. ​​​​​​Цюрихский аэропорт (Швейцария).

9. ​Международный аэропорт Нарита (Япония).

​​​​​​10. Аэропорт Мадрид-Барахас (Испания).

Как сообщал УНИАН, в 2019 году в сингапурском аэропорту Чанги открыли для посетителей новый павильон Jewel Changi Airport, представляет собой многофункциональный комплекс, включающий в себя сады и достопримечательности, отель, авиационные объекты, а также 300 точек торговли и питания.

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