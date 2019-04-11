Лучший аэропорт мира открыл новый удивительный комплекс с крытым садом и водопадом (фоторепортаж, видео)

В аэропорту Сингапура "Чанги" 11 апреля открыли новый многофункциональный комплекс Jewel Changi Airport.

Аэропорт Сингапура "Чанги", который в этом году в седьмой раз подряд назвали лучшим аэропортом мира, не перестает удивлять.

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11 апреля 2019 года в аэропорту открыли для посетителей новый павильон Jewel Changi Airport, представляет собой многофункциональный комплекс, включающий в себя сады и достопримечательности, отель, авиационные объекты, а также 300 точек торговли и питания.

Комплекс занимает общую площадь 134 тысячи квадратных метров, охватывая 10 этажей - пять над землей и пять подвальных. Среди прочего здесь построили крупнейший в мире крытый водопад Rain Vortex, пятиэтажный крытый сад Forest Valley и зону отдыха с садами на крыше Canopy Park.

Крыша объекта купольной формы выполнена из металлических конструкций и стеклянных панелей.