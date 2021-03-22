В перечне преимущественно туристические направления путешествий.

Государственная авиационная служба Украины разрешила новой украинской авиакомпании Bees Airline осуществлять полеты по 29 маршрутам, в частности, по 16 чартерным и 13 регулярным.

Соответствующие приказы Госавиаслужбы размещены на ее сайте.

Чартерная сеть включает следующие воздушные линии: Киев – Марса-Алам (Египет) – Киев, Львов – Марса-Алам – Львов, Киев – Хургада (Египет) – Киев, Львов – Хургада – Львов, Киев – Шарм-эль-Шейх (Египет) – Киев, Львов – Сплит (Хорватия) – Львов, Киев – Анталия (Турция) – Киев, Львов – Анталия – Львов, Одесса – Анталия – Одесса, Харьков – Анталия – Харьков, Киев – Бодрум (Турция) – Киев, Киев – Тиват (Черногория) – Киев, Кривой Рог – Тиват – Кривой Рог, Львов – Тиват – Львов, Харьков – Тиват – Харьков, Киев – Момбаса (Кения) – Киев.

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Срок действия прав на полеты по этим линиям – с 28 марта 2021 года по 30 октября 2021 года.

Регулярная сеть включает такие линии: Киев – Ираклион (Греция) – Киев, Киев – Родос (Греция) – Киев (срок действия прав на полеты по этим двум линия – с 1 мая 2021 года и на неопределенное время).

Кроме этого, регулярная сеть включает линии: Киев – Батуми (Грузия) – Киев (7 рейсов в неделю), Одесса – Тбилиси (Грузия) – Одесса (2 рейса в неделю), Львов – Родос – Львов (2 рейса в неделю), Киев – Араксос (Греция) – Киев (1 рейс в неделю), Киев – Аликанте (Испания) – Киев (2 рейса в неделю), Киев – Барселона (Испания) – Киев (3 рейса в неделю), Киев – Тирана (Албания) – Киев (2 рейса в неделю), Киев – Варна (Болгария) – Киев (1 рейс в неделю), Одесса – Ереван (Армения) – Одесса (2 рейса в неделю) и Киев – Ларнака (Кипр) – Киев (3 рейса в неделю).

Срок действия прав на полеты по этим линиям – с 1 июня 2021 года и на неопределенное время.

Также регулярная сеть включает линию Киев – Бургас (Болгария) – Киев (4 раза в неделю), срок действия прав на полеты которой – с 24 мая 2021 года и на неопределенное время.

Новый украинский лоукостер: что известно

18 марта новая украинская авиакомпания Bees Airline выполнила первый рейс по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх (Египет) - Киев. Первые чартерные международные рейсы Bees Airline будет выполнять в популярные курорты Египта и Турции.

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" имени Сикорского. На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

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Автор: Павел Степанец