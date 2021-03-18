Сегодня авиакомпания Bees Airline доставила первых пассажиров из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Шарм-эль-Шейх.

Новый украинский лоукост Bees Airline совершил свой первый полет в Египет.

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Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Киев" на своей странице в Facebook.

"180 пассажиров вылетели в Египет погреться на солнышке возле моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня авиакомпания Bees Airline доставила первых пассажиров из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Шарм-эль-Шейх, а завтра она выполнит рейс из Киева на другой египетский курорт Марса-Алам.

Что этому предшествовало

На сегодня авиакомпания уже получила сертификат эксплуатанта и лицензию на пассажирские перевозки, сообщил представитель Bees Airline. Это дает ей возможность начать коммерческие рейсы.

Первое время лоу-кост будет совершать чартерные рейсы. Сейчас парк Bees Airline состоит из двух самолетов Boeing 737-800 2010 года выпуска. Они рассчитаны на перевозку 189 пассажиров.

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Автор: Иван Бойко