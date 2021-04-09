Регулярные маршруты Bees Airline запустит в конце апреля.

Госавиаслужба Украины разрешила новому украинскому лоукостеру Bees Airline выполнять регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси и чартеры из Херсона в Анталью.

Это предусмотрено приказами регулятора №559 и №560 от 7 апреля, пишет avianews.com.

"Полученные назначения в наших планах. Мы оцениваем их, и скоро примем решение, когда будем стартовать", - прокомментировал запуск рейсов из Херсона гендиректор и совладелец Bees Airline Евгений Хайнацкий.

Право на линию Херсон-Анталья не ограничивает авиакомпанию по частоте полетов и действует до 30 октября 2021 года.

Из Херсона в Тбилиси Bees Airline сможет летать два раза в неделю с 1 июня 2021 года. При необходимости частота полетов может быть увеличена по запросу авиакомпании, поскольку между Грузией и Украиной действует режим открытого неба.

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Новый украинский лоукостер: что известно

18 марта новая украинская авиакомпания Bees Airline выполнила первый рейс по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх (Египет) - Киев.

Сейчас авиакомпания выполняет чартерные полеты по заказу туроператоров из Киева в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, а также из Львова в Хургаду и Марса-Алам.

Регулярные маршруты Bees Airline запустит в конце апреля. 29 апреля лоукостер полетит из Киева в Ереван, 30 апреля - из Киева в Тбилиси, 9 июня - из Киева в Батуми, 14 июня - из Одессы в Ереван.

Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.

На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.

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Автор: Александр Топчий