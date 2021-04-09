Госавиаслужба Украины разрешила новому украинскому лоукостеру Bees Airline выполнять регулярные рейсы из Херсона в Тбилиси и чартеры из Херсона в Анталью.
Это предусмотрено приказами регулятора №559 и №560 от 7 апреля, пишет avianews.com.
"Полученные назначения в наших планах. Мы оцениваем их, и скоро примем решение, когда будем стартовать", - прокомментировал запуск рейсов из Херсона гендиректор и совладелец Bees Airline Евгений Хайнацкий.
Право на линию Херсон-Анталья не ограничивает авиакомпанию по частоте полетов и действует до 30 октября 2021 года.
Из Херсона в Тбилиси Bees Airline сможет летать два раза в неделю с 1 июня 2021 года. При необходимости частота полетов может быть увеличена по запросу авиакомпании, поскольку между Грузией и Украиной действует режим открытого неба.
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Новый украинский лоукостер: что известно
- 18 марта новая украинская авиакомпания Bees Airline выполнила первый рейс по направлению Киев - Шарм-эль-Шейх (Египет) - Киев.
- Сейчас авиакомпания выполняет чартерные полеты по заказу туроператоров из Киева в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам, а также из Львова в Хургаду и Марса-Алам.
- Регулярные маршруты Bees Airline запустит в конце апреля. 29 апреля лоукостер полетит из Киева в Ереван, 30 апреля - из Киева в Тбилиси, 9 июня - из Киева в Батуми, 14 июня - из Одессы в Ереван.
- Авиакомпания Bees Airline была зарегистрирована в конце 2019 года. Аэропортом базирования является международный аэропорт "Киев" имени Сикорского.
- На сайте авиакомпании сообщается, что вначале авиационный парк Bees Airline будет состоять из двух воздушных среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG на 189 мест 2010 года выпуска, и уже весной 2021 года флот авиакомпании пополнится еще двумя воздушными судами типа Boeing 737-800 NG.
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