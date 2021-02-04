Кроме того, "Укрзализныця" сейчас ведет переговоры с туристическим сектором.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) в рамках подготовки к летним пассажирским перевозкам устроила сбор предложений и пожеланий от пассажиров.

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Как сообщается на сайте главного железнодорожного перевозчика Украины, именно с учетом предоставленных предложений будут назначаться поезда в этот туристический период.

«Мы создали специальный ящик, собираем комментарии и предложения по маршрутам. Думаю, люди вдохновились тем, что мы сделали курортный зимний Интерсити+ и назвали его «Лыжный Экспресс», - рассказал и. о. члена правления АО «Укрзализныця», директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский в эфире Радио НВ.

Он также добавил, что сейчас железнодорожники работают над расписанием с учетом пассажиропотока предыдущих периодов.

Отмечается, что все желающие могут прислать свои предложения на электронный адрес uz.suggestions@gmail.com. Специалисты рассмотрят их и учтут при наличии соответствующих технических возможностей.

Кроме того, Александр Перцовский рассказал, что Укрзализныця ведет переговоры с туристическим сектором.

«Мы хотим, чтобы турагентства сотрудничали с Укрзализныцей, хотим вернуть пассажиров на железную дорогу, собираем информацию, где, в каком количестве, по какой ценовой политике люди готовы ехать», - добавил он.

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Автор: Марина Григоренко