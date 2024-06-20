В числе лидеров – практически без сюрпризов.

Благодаря сразу несколькими важным спортивным событиям, Европа в этом году стала одним из самых трендовых направлений для летнего отдыха.

Платформа по бронированию путешествий Hopper проанализировала данные о запросах американских туристов на летний отдых в 2024 году, чтобы определить самые востребованные направления в Европе на данный момент. Также эксперты определили, какие города быстрее всего набирают популярность этим летом.

10 городов Европы, отдых в которых чаще всего бронируют туристы на лето 2024

1. Лондон, Англия, Великобритания.

Видео дня

2. Париж, Франция.

3. Рим, Италия.

4. Дублин, Ирландия.

5. Барселона, Испания.

6. Афины, Греция.

7. Мадрид, Испания.

8. Лиссабон, Португалия.

9. Амстердам, Нидерланды.

10. Милан, Италия.

10 городов Европы, стремительно набирающих популярность на лето 2024

1. Фуншал, Мадейра, Португалия.

2. Ницца, Франция.

3. Инвернесс, Шотландия, Великобритания.

4. Ольбия, Сардиния, Италия.

5. Пальма-де-Майорка, Испания.

6. Кальяри, Сардиния, Италия.

7. Берген, Норвегия.

8. Фару, Португалия.

9. Эдинбург, Шотландия, Великобритания.

10. Цюрих, Швейцария.

Как сообщал УНИАН, ранее издательство Lonely Planet назвало 12 островов в Европе, на которые стоит обратить внимание в этом году.

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