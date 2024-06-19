Авторы анализа установили, что каждый дополнительный градус тепла удорожает отдых в Испании для семьи более чем на 110 евро.

Еще только середина июня, но адская жара уже срывает туристам отдых в Европе – особенно тяжелая ситуация наблюдается в Греции, где уже даже есть погибшие из-за слишком высоких температур.

Тем временем свежее исследование The Post Office установило, что помимо физического дискомфорта и угрозы здоровью, экстремальные погодные условия также бьют по кошельку туристов, пишет The Mirror.

В частности, анализ установил, что каждый дополнительный градус тепла удорожает отдых в Испании для семьи на 96 фунтов стерлингов (около 114 евро). Например, недельная поездка в мае для двоих взрослых и двух подростков из Лондона в Бенидорм (Испания) при температуре 22°С обходилась семье в 803 фунта стерлингов (примерно 952 евро). Однако в августе, когда температура достигает 30°С, эта цена возрастает до 1570 фунтов стерлингов (около 1861 евро).

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Как жара влияет на стоимость отдыха на популярных направлениях – из рассчета семь дней для семьи из четырех человек:

1. Флорида, США – 972 фунтов стерлингов за градус (примерно 1 152 евро).

2. Влера, Албания – 138 фунтов стерлингов за градус (примерно 164 евро).

3. Мармарис, Турция – 133 фунтов стерлингов за градус (примерно 158 евро).

4. Дубай (ОАЭ) – 117 фунтов стерлингов за градус (примерно 139 евро).

5. Крит, Греция – 102 фунтов стерлингов за градус (примерно 121 евро).

6. Бенидорм, Испания – 96 фунтов стерлингов за градус (примерно 114 евро).

7. Кипр – 89 фунтов стерлингов за градус (примерно 105 евро).

При этом, согласно опросу 2000 путешественников, четверо из десять отпуска стремятся отдохнуть "вне сезона". Основные причины – значительная общая экономия средств (58%), меньшее количество туристов (51%) и более тихие маршруты передвижения (37%).

"Туристам может быть все труднее составлять бюджет на ежегодный отпуск, особенно для тех, кто путешествует с детьми, которые ограничены пиковыми ценами на отдых из-за школьных каникул. Однако есть хитрые способы сэкономить деньги на отдыхе", – отметила глава The Post Office Лаура Планкетт.

Например, согласно опросу, 77% отдыхающих сэкономили деньги, решив полететь на отдых в середине недели и таким образом избежав завышенных цен на выходные.

Также, по словам Планкетт, сэкономить бюджет поездки поможет отслеживание обменных курсов для валюты, которая которая понадобится вам на отдыхе.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям посоветовали туристам выбирать самые ранние авиарейсы в сезон летних отпусков, поскольку из-за сильной жары днем многие вылеты задерживаются или вовсе отменяются.

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