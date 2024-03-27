Даже в таких популярных туристических странах, как Хорватия, Греция, Испания и Италия, можно найти еще не переполненные туристами курорты.

Традиционно страны вроде Хорватии, Греции, Испании и Италии считаются одними из самых популярных туристических направлений Европы, особенно в сезон летних отпусков. В итоге их самые известные города и курорты оказываются забитыми туристами, что доставляет неудобство как отдыхающим, вынужденным пробиваться сквозь толпы и часами стоять в очередях, так и местным жителям, лишенным тишины и покоя. Например, в хорватском Дубровнике прошлым летом на одного горожанина приходилось аж 36 туристов.

Тем не менее, это не значит, что на отдыхе в таких странах нужно навсегда "поставить крест". Если задасться целью, то даже в Хорватии, Греции, Испании и Италии можно найти менее заполненные туристами курорты, отдых на которых будет ничуть не хуже, чем на более раскрученных.

Издание Travel Off Path составило список из четырех направлений в этих странах, где можно избежать толп летом 2024 года.

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Корчула, Хорватия

Хорватия сейчас является одним из самых популярных мест в Европе, и в течение лета миллионы путешественников стекаются в такие прекрасные места, как исторический город Дубровник, прибрежный город Сплит и великолепный остров Хвар.

Если вы ищете менее известное место в Хорватии, стоит обратить внимание на остров Корчула. В отличие от самого популярного острова страны Хвар, известного своей гламурной ночной жизнью и вечеринками, который летом становится чрезвычайно многолюдным и дорогим, на Корчуле царит совершенно другая атмосфера. Там намного тише и непринужденнее, но столь же красиво. Добираться до Корчулы – примерно 2,5 часа на пароме от Сплита.

Аморгос, Греция

Острова Аморгос – идеальная альтернатива более популярным греческим островам Санторини и Миконос, на которых в течение лета просто не протолкнуться.

На Аморгосе можно найти те же живописные прибрежные пейзажи и типичные греческие деревни с белыми домиками, но без толп. Остров также имеет несколько отличных пляжей с кристально чистой водой, идеально подходящей для плавания.

Это самый восточный остров Киклад, к которым также относятся Санторини и Миконос, но поскольку на Аморгосе нет аэропорта, он менее доступен. Единственный способ добраться до Аморгоса – на пароме. Например, их Афин придется плыть около 5,5 часов, или же можно добираться с другого острова, например, Санторини, Миконос, Наксос или Паро.

Сан-Себастьян, Испания

В прошлом году солнечная Испания побила свой рекорд по самому большому количеству посетителей за все время исследований. И, судя по всему, лето 2024 года будет не менее загруженным, если не больше. Среди самых популярных и переполненных направлений Испании – такие прибрежные города, как Барселона, Валенсия и Малага. В целом южное и восточное побережье Испании являются самыми известными, в то время как северное побережье остается недооцененным среди международных туристов.

Отличным альтернативным направлением в Испании, где можно избежать толпы этим летом, является город Сан-Себастьян. Этот город на северном побережье Испании расположен в Стране Басков – испанском регионе с уникальной культурой и собственным языком. Это очень красивый город, в котором также есть отличные пляжи, что делает его идеальным летним местом в этом году.

Иския, Италия

Остров Иския – отличная альтернатива переполненным туристами Риму, Венеции, побережью Амальфи и острову Капри. Этот прекрасный остров находится всего в часе езды на пароме от Неаполя, и все же большинство путешественников отправляются оттуда на более переполненные и дорогие Амальфи и Капри.

Иския также популярна летом, но это достаточно большой остров, потому толпы там легко рассредотачиваются. А вариантов для досуга там уйма – от отдыха на великолепных пляжах и наслаждения термами до изучения древних замков и поедания вкуснейшей итальянской кухни на берегу моря.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты также назвали четыре самые недооцененные пляжные направления мира в формате "все включено", на которые стоит обратить внимание в 2024 году. Среди них – курорты Болгарии и Египта.

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