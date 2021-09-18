Власти Латвийской Республики изменили правила въезда для украинцев.

Латвия внесла Украину в список стран, которые представляют серьезный риск для здоровья населения.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в Латвии.

В сообщении сказано, что по информации Государственной пограничной службы Латвии, а также в соответствии со списком Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) Латвии, Украина внесена в список стран, которые представляют серьезный риск для здоровья населения (14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает показатель заболеваемости 75). Этот список обновляется еженедельно.

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В посольстве отмечают, что въезд в Латвийскую Республику с 18 сентября 2021 года без уважительной причины, в том числе с целью туризма, разрешено только гражданам Украины, которые имеют COVID-сертификаты стран-членов ЕС ЕЭП, Швейцарии и Великобритании, а также имеют COVID-сертификаты, полученные в мобильном приложении "Дия" с QR-кодом для их проверки и совместимы с действующей системой признания сертификатов о вакцинации против COVID-19 в Латвийской Республике (в случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода, стоит перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении "Дия").

Отмечается, что такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на COVID-19 перед прибытием и после прибытия в Латвию.

Перед прибытием в Латвии необходимым требованием является заполнение анкеты на сайте covidpass.lv (не ранее, чем за два дня до приезда).

В посольстве отмечают, что в случае отсутствия соответствующих сертификатов, въезд в Латвию разрешено таким категориям граждан Украины: водители и члены экипажей грузовых транспортных средств, экипажей грузовых или технических рейсов, прибывающих в Латвийскую Республику или покидают ее для выполнения своих рабочих обязанностей; члены семей граждан ЕС/ЕЭП/Швейцарии (супруги, дети до 21 лет и лица, находящиеся под опекой или являются опекунами) резиденты ЕС, имеющие разрешение на проживание/пребывание в Латвии; лица, получившие положительное решение Управления по делам гражданства и миграции Латвии о выдаче вида на жительство; дипломаты и члены их семей, которые пересекают территорию Латвийской Республики транзитом в страны выполнения официальных функций, должностные лица дипломатической и консульской службы, должностные лица и члены их семей, которые возвращаются из стран своей аккредитации, или въезжают в страны с целью выполнения своих функциональных обязанностей; лица, цель поездки которых - гуманитарные обстоятельства (похороны, тяжелая болезнь близкого родственника); работники и специалисты для выполнения обязательств латвийских коммерсантов, при наличии документального подтверждения от Латвийского агентства инвестиций и развития; спортсмены и спортивные работники, а также представители международных спортивных организаций, прибытие которых в Латвийскую Республику связано с участием в международном спортивном мероприятии, организованном спортивной федерацией или его членом как аккредитованных лиц в соответствии с процедурами, указанными в законе о спорте.

Также в этот перечень попали некоторые категории граждан, в частности студенты, ученые и авиапассажиры, во время транзитного пересечения Латвии, в случае, если они не оставляют транзитную зону и находятся в ней не более 24 часов.

Для такой категории граждан Украины для въезда в Латвию обязательными требованиями являются: наличие отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который сделан не позднее чем за 72 часа до пересечения границы, или теста на антигены, сделанного не позже чем за 48 часов до пересечения границы; необходимость сделать повторный тест по прибытии в Латвию; прохождение самоизоляции по прибытии в Латвию в течение 10 дней (можно нарушить самоизоляцию, если пройти тест на COVID-19 на седьмой день после въезда в Латвию и результаты теста будут отрицательными).

Напомним, как писал УНИАН, хотя украинцы уже могут свободно въезжать в Европу с COVID-сертификатом в приложении "Дія", для поездки в Египет даже после вакцинации от коронавируса придется "по старинке" сдавать ПЦР-тест.

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Автор: Надя Пришляк