Египетские пограничники пока что не признают ни бумажные, ни электронные украинские COVID-сертифакты.

Хотя украинцы уже могут свободно въезжать в Европу по COVID-сертификату в приложении "Дия", для поездки в Египет даже после вакцинации от коронавируса придется "по-старинке" сдавать ПЦР-тест.

Об этом сообщает Turprofi.com.ua.

Турэксперты утверждают, египетские пограничники не признают ни бумажные, ни электронные COVID-документы, выданные в Украине.

Согласно египетским законам, при пересечении границы туристы должны предоставить либо распечатанный документ о вакцинации (с QR-кодом), либо отрицательный результат ПЦР-теста.

Но проблема в том, что на бумажных COVID-сертификатах украинского образца нет QR-кода, а код в "Дии" не считывается устройствами пограничников.

Читайте такжеВ Египте заработала украиноязычная "горячая линия" для туристов"В данный момент Египет принимает лишь сертификаты, которые предоставляют в распечатанном виде с подписями и печатями и с обязательным QR-кодом. Поскольку сертификаты украинского образца не имеют QR-кода, туристам для въезда в Египет необходимо делать ПЦР-тест на коронавирус", - заявили по этому поводу в египетском посольстве в Украине.

Дипломаты подчеркнули, что "QR-код в электронном приложении "Дия" в данный момент не может быть использован для въезда на территорию Египта".

На этом фоне путешественникам рекомендуют делать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до запланированной поездки вне зависимости от того, прививались они или нет.

Как уже сообщал УНИАН, в стране с июля ослабили коронавирусные ограничения, разрешив работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек.

Автор: Станислав Кожемякин