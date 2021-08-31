Сертификаты совместимы с действующей в стране системой признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Вслед за Мальтой Латвия также признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии.

Об этом сообщило посольство Украины в Латвии.

"Посольство Украины в Латвии сообщает, что с 31 августа 2021 г., согласно Решению Европейской комиссии 2021/1380 от 19 августа 2021 г., COVID-сертификаты, которые получили граждане Украины в мобильном приложении "Дия" и QR-код для их проверки являются совместимыми с действующей системой признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Латвийской Республике", - говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что, в случае некорректного отображения информации при попытке сканирования QR-кода, стоит перезагрузить/обновить сертификат о вакцинации в приложении "Дия".

Как сообщал УНИАН, 19 августа Евросоюз официально признал соответствие европейским украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия".

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как получить COVID-сертификат в "Дии": инструкцияВ то же время в МИД Украины пояснили, что решение Еврокомиссии о признании украинских COVID-сертификатов не имеет обязывающего характера. Вопрос, кого и на каких условиях впускать, остается исключительно в компетенции самих государств-членов Евросоюза.

Перед этим сертификаты о вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дия" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Как известно, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной Covishield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Леся Лещенко