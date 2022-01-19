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Туристический оператор TUI Украина предлагает посетить роскошный курорт SUNRISE Tucana Resort, расположенный в Хургаде (Египет).

В компании подчеркивают, что курорт отличается от других подобных отелей эстетическим прибрежным дизайном и набором великолепных, изысканных удобств и услуг для улучшения вашего отдыха.

"SUNRISE переосмысливает роскошь в самом сердце Макади Бэй, представляя новую жемчужину, Tucana Resort Grand Select. Этот курорт - рай роскоши с его интерьером в стиле бохо-шик, аутентичностью и роскошью. Это место, где вы можете получить индивидуальное, роскошное пребывание и уникальный индивидуальный опыт", – говорится в описании к новому продукту.

Гостям Tucana Resort предлагают получить бесценный опыт, почувствовав настоящую эмоциональную связь, наслаждаясь экстравагантной, уютной атмосферой и причудливой архитектурой, роскошным декором и пышными деталями интерьера.

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При этом, впервые представляя концепцию Premium All Inclusive в SUNRISE, Tucana Resort считается раем для всех гурманов, предлагая разнообразные блюда в 4 шикарных à-la-carte ресторанах, где подают завтрак, обед и ужин по принципу a la carte all-inclusive.

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Также SUNRISE Tucana Resort имеет круглосуточно работающий ресторан и бар, где можно насладиться высоким качеством блюд и напитков с разнообразным импортным и премиальным алкоголем. Не говоря уже о мини-баре, наполненном отличными напитками.

Для гостей, которые желают получить еще более роскошные впечатления, Tucana Resort предлагает ряд роскошных номеров, включая номера и люксы с джакузи, люкс с бассейном и королевскую виллу.

Кроме того, все члены Королевского клуба, которые забронировали номер люкс, могут пользоваться многочисленными дополнительными услугами и привилегиями, включая, помимо прочего, бесплатный трансфер аэропорт-отель-аэропорт, приоритетное бронирование столиков в фирменных ресторанах, круглосуточные услуги консьержа, а также доступ к меню подушек.

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Также все гости Tucana Resort имеют доступ к огромному аквапарку из 18 горок для незабываемых моментов для детей и взрослых, а также немалому количеству разнообразных спортивных мероприятий.

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Сам залив Макади, на берегу которого расположен отель, известен своим волшебным подводным миром. Это место отлично подходит для снорклинга, что позволит вам ближе познакомиться с морской жизнью Красного моря, плавая вместе с морскими обитателями в их естественной среде.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: https://www.tui.ua/sunrise-hotels/.