Эксперты команды StressFreeCarRental.com назвали Исландию лучшим местом в мире для романтического отдыха.
Как пишет Express, эта удивительная северная страна с ее уникальными природными ландшафтами заняла первое место в рейтинге как идеальное место для тех, кто ищет приключений вместе.
"Исследование впечатляющих ледников, водопадов и лавовых полей, а также завершение дня наблюдением захватывающего дух северного сияния сделает путешествие с любимым человеком очаровательным. Туристы также могут отправиться в Голубую лагуну, чтобы получить уникальный романтический опыт на открытом воздухе", – отмечают эксперты.
На втором и третьем местах оказались более очевидные романтические направления – итальянская Венеция и французская Ницца. В первом случае город с его потрясающей архитектурой и многочисленными водными каналами предлагает туристам идеальные условия для романтических прогулок, а во втором случае – у влюбленных лучшие условия для пляжного отдыха.
Самые романтичные места для отдыха в мире
1. Исландия.
2. Венеция (Италия).
3. Ницца (Франция).
4. Остров Скай (Шотландия).
5. Остров Гамильтон (Австралия).
6. Нью-Йорк (США).
7. Севилья (Испания).
Примечательно, что в топ-7 не нашлось места общепризнанной столицы любви – городу Париж во Франции.
Как сообщал УНИАН, ранее португальский Лиссабон занял первое место в рейтинге самых романтичных столиц Европы как город с самым большим количеством романтических ресторанов и отелей на миллион человек.
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