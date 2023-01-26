Португальский Лиссабон занял первое место в рейтинге самых романтичных столиц Европы, которые стоит посетить в День святого Валентина.

В преддверии Дня Святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, были определены самые романтичные столицы Европы.

Как пишет The Lifestyle Daily, чтобы составить рейтинг, европейская группа чартерных яхт Catamaran Charter Croatia изучила каждую столицу Европы и проанализировала данные Trip Advisor о количестве романтических ресторанов и отелей на миллион человек в каждом городе.

В итоге португальский Лиссабон занял первое место в рейтинге самых романтичных столиц Европы, которые стоит посетить в День святого Валентина. В городе с населением почти 546 тысяч человек доступны 588 романтических ресторанов, то есть 1077 ресторанов на миллион человек, а также 152 романтических отеля, что составляет 278 отелей на миллион человек. Таким образом, в Лиссабоне самое высокое соотношение ресторанов и отелей на миллион человек.

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Монако с населением почти 37 тысяч человек признали второй самой романтичной столицей Европы, с 54 романтическими ресторанами и шестью романтическими отелями. Таким образом, на миллион человек приходится 1472 романтических ресторана и 164 отеля.

А вот французский Париж, который многие считают самым романтичным городом мира, занимает в этом рейтинге лишь третье место. С населением около 2,1 миллиона человек город располагает 1387 романтическими ресторанами и 542 романтическими отелями. Это соответствует 648 ресторанам и 253 отелям на миллион человек.

Топ-10 самых романтичных столиц Европы

1. Лиссабон (Португалия).

2. Монако (Монако).

3. Париж (Франция).

4. Сан-Марино (Сан-Марино).

5. Рим (Италия).

6. Андорра-ла-Велья (Андорра).

7. Амстердам (Нидерланды).

8. Афины (Греция).

9. Прага (Чехия).

10. Рейкьявик (Исландия).

"Тот факт, что в небольших населенных пунктах так много романтических ресторанов и отелей, просто показывает, сколько столиц могут извлечь выгоду из того, что они являются местом для романтического отдыха. Европейские страны расцветают во время праздников, особенно когда речь идет о Дне Святого Валентина, поэтому в этом исследовании интересно увидеть, какие столицы выходят на первое место как раз к самому романтичному дню в году", – прокомментировал представитель Catamaran Charter Croatia.

Как сообщал УНИАН, ранее на основе анализа онлайн-отзывов путешественников на различных платформах были определены самые переоцененные города мира.

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