В зимнее месяцы эти города выглядят особенно волшебно – и без толп туристов.

Хотя большинство туристов предпочитают путешествовать летом, на самом деле некоторые популярные города Европы намного лучше посещать зимой.

Туристический портал Travel Off Path определил четыре популярных европейских города, который в зимнее время выглядят куда более очаровательно, что в любой другой период года.

1. Будапешт, Венгрия. Летом в венгерскую столицу съезжаются десятки тысяч меломанов, чтобы посетить один из крупнейших музыкальных фестивалей Европы Sziget. Однако многочисленные колокольни города, фасады эпохи Габсбургов и богато украшенные мосты на самом деле наиболее красивы, когда они покрыты снегом и лишь тускло освещаются фонарями. Не удивительно, что рождественская ярмака Будапешта регулярно попадает в тройку лучших в Европе, или даже возглавляет ее.

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Кроме того, зимы в Будапеште идеально подходят для катания на коньках на катке в городском парке всего за 5,5 долларов, а также исследования огромного количества спа-салонов и термальных источников – будь то открытые бассейны Сечени или крытая купальня Геллерт.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Будапеште, читайте в нашем большом материале.

2. Прага, Чехия. Это еще одна из тех европейских жемчужин, где можно отлично провести время независимо от сезона, но если вам хочется прочувствовать все волшебство средневекового края грез, то зим – лучшее время. Частично замерзшая река Влтава, сотня шпилей, покрытых снегом, и величественный Пражский Град – крупнейший замковый комплекс в мире, зимой нередко окутанный густым туманом.

И хотя местные рождественские ярмарки, возможно, не так известны на весь мир, как немецкие, но они такие уютные, и нигде больше вы не найдете наполненный "Нутеллой" трдельник или пряный глинтвейн по столь приятным ценам. К тому де, в декабре в Праге гораздо меньше народу – попробуйте пройтись по Карлову мосту в августе, не столкнувшись с незнакомцами.

Подробнее о том, что можно посмотреть в Праге, читайте в нашем большом материале.

3. Рим, Италия. Вечный город, древняя столица мира и родина западной культуры, в последнее время потерпает от туристических групп и пользователей Instagram, которые собираются вокруг его главных достопримечательностей уже в 5 утра, чтобы попытаться сделать "идеальный" снимок. Однако зимой на его улицах намного меньше надоедливых туристов, а очереди к памятникам фактически сокращаются вдвое.

Кроме того, летняя жара делает Рим крайне неприятным для посещения, а его лучшие достопримечательности не станут выглядеть менее величественно, пицца не станет менее вкусной, а переполненный барами Трастевере не перестанет быть местом веселого ночного отдыха только потому, что на улице 5-10 градусов тепла (именно такой является средняя зимняя температура в итальянской столице).

Подробнее о том, чем можно заняться в Риме вне сезона, читайте в нашем большом материале.

4. Лиссабон, Португалия. Те, кто когда-нибудь бывал в Лиссабоне летом, пытаясь обойти все основные достопримечательности этого города на холмах в неумолимую жару, поймут, почему португальская столица попала в этот список. Зимы в Португалии довольно мягкие, температура редко опускается ниже 10 градусов в дневное время по всей стране, так что делать тоже самое, не обливаясь потом, будет гораздо приятнее.

К тому же, Лиссабон намного дешевле посещать в низкий сезон, когда нет круизных толп, а цены на размещение в местных отелях и апартаментах значительно падают.

Подробнее о том, чем можно посмотреть в Лиссабоне, читайте в нашем отдельном материале.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet назвал десять удивительных мест в Европе, чтобы насладиться зимним солнцем.

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