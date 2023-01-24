Возглавила рейтинг тайская столица Бангкок.

На основе анализе онлайн-отзывов путешественников на различных платформах были определены самые переоцененные города мира.

Как пишет The Independent, возглавил рейтинг город Бангкок. Вероятность того, что путешественники почувствуют себя разочарованными после посещения столицы Таиланда оценили в 16,6%.

При этом самой разочаровывающей достопримечательностью Бангкока признали улицу Каосан – мекку бекпекеров со всего мира, которые ищут себе недорогое жилье и развлечения на любой вкус.

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На втором месте оказался турецкий пляжный курорт Анталия с рейтингом разочарования 16,5%, за ним следует Сингапур с 15,8%. Согласно анализу, самыми разочаровывающими впечатлениями от этих городов стали аквапарк Water Planet и двухкилометровая торговая улица Orchard Road соответственно.

Замыкают первую пятерку немецкий Мюнхен (15,7%) и итальянский Римини (14,2%).

Также в топ-10 попали Лондон и Парижем, которые разделили восьмое место с вероятностью разочаровать туристов 13,8%. В столице Великобритании достопримечательностью, которая, скорее всего, заставляла посетителей хотеть большего признали колесо обозрения "Лондонский глаз", а во французской столице – богемный район Монмартр.

Топ-10 городов, где туристы будут разочарованы

1. Бангкок, Таиланд (16,6%)

2. Анталия, Турция (16,5%)

3. Сингапур (15,8%)

4. Мюнхен, Германия (15,7%)

5. Римини, Италия (14,2%)

6-7. Майами, США (13,9%)

6-7. Мумбаи, Индия (13,9%)

8-9. Лондон, Великобритания (13,8%)

8-9. Париж, Франция (13,8%)

10. Токио, Япония (13,6%)

Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor назвало 10 самых переполненных туристами направлений, которые стоит избегать в 2023 году.

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