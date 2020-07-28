Болгария ужесточила правила въезда для украинцев (видео)

Новые ограничения начнут действовать с 30 июля.

После недавнего послабления Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев.

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Об этом говорится на сайте МИД Болгарии.

"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", - сказано в сообщении.

Напомним, с 16 июля гражданам Украины было разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

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